Régis Labeaume demande l'aide du public

«Appel aux élus municipaux du Québec: je veux vous entendre!

Cet automne sur ICI TÉLÉ et ICI Tou.tv , je présenterai QUI VEUT (ENCORE) FAIRE DE LA POLITIQUE? un documentaire qui plonge au cœur du monde politique municipal au Québec.

Vous le savez… la démocratie municipale est malade.

Le nombre d’élus qui quittent est en hausse… à un tel point qu’on se demande vraiment qui veut s’embarquer dans cette belle et grande aventure de l’implication en politique municipales.

Les tournages du documentaire débuteront bientôt et je veux entendre vos expériences de partout au Québec, des petites municipalités comme des grandes villes.

Comment ça se passe dans votre conseil municipal?

Quel est le climat actuel ?

Qu’est-ce qui fonctionne… et qu’est-ce qui doit changer?

Comment améliorer les choses pour l’avenir ?

Autrement dit, qui mange de la politique? Et qui mange ses bas?

Partagez-moi votre témoignage en message privé, par écrit ou en audio, ici même sur Facebook!»

Pour écrire à Régis Labeaume, c'est par ici.

On a bien hâte de découvrir ce documentaire qui s'annonce captivant. Avec son franc parlé et sa transparence, on a l'impression que Régis Labeaume nous fera découvrir plusieurs facettes méconnues du monde politique municipal.

À voir cet automne à la télévision!