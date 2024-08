Ces comédiens de STAT se sont rendus à l’hôpital et ça ne s'est pas passé comme prévu

Lors d'une rencontre entre un médecin et un patient, les deux comédiens sont invités à prendre place dans un coin de la salle.

Lou-Pascal a raconté que le conjoint de la patiente a tout de suite repéré les acteurs de la quotidienne.

«Le premier patient qu'on est allée voir, il y a un mari assis à côté avec une patience. Évidemment, on ne va pas révéler la situation, mais on est renté et le médecin a dit qu'il y avait des observateurs. Pis le monsieur, il nous a juste regardé et il a dit: "c'est sur que c'est une joke"».