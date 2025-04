Maxence Garneau des Traîtres et Louise Sigouin se livrent, les laissant tous deux en larmes

«La dernière personne qui l'a su [son homosexualité], c'était mon père. La première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il n'était pas d'accord avec ce choix-là, tu sais. Fait qu'il a fallu que je lui explique que ce n'était pas un choix. Après ça, il m'a dit que c'était quelque chose qui allait m'apporter du jugement dans ma vie. Il me disait que j'allais en souffrir. J'étais comme: “Bien, papa, je me fais déjà intimider depuis que je suis enfant”. Enfin, je suis capable de répondre quelque chose quand je me fais crier des noms. Fait qu'encore une fois, à ce moment-là, je me sentais incompris, parce que tout ce que j'avais vécu, il ne le savait pas.»

Devant ce récit, l'experte en relation a laissé coulé ses larmes. Louise Sigouin a ensuite rappelé à Maxence que sa façon d'assumer qui il est inspirera la nouvelle génération:

«Tu sais, toi tu as ce privilège-là d'être dans une société où il y a de plus de possibilités, et tu as le courage de le faire. Tu vas aider des générations à venir. Pour vrai. Puis, même si on n'a pas d'enfant, fais-le pour eux autres. Fais-le pour toi.»

On peut revoir ce moment d'émotion sur le site de Si on s'aimait Célébrités.

Revoyez la première saison des Traîtres avec Maxence Garneau