L'international de montgolfières dévoile sa première tête d’affiche internationale

C’est aujourd’hui, le 19 novembre, que les laissez-passer pour l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu sont mis en vente. Pour marquer le coup, le festival dévoile une première tête d’affiche international.
C’est nul autre que Sean Paul qui fera vibrer la grande scène le 15 août 2025 à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
La megastar promet une soirée explosive avec ses plus grands succès: Temperature, Get Busy, No Lie (avec Dua Lipa), Cheap Thrills (avec Sia) et Baby Boy (avec Beyoncé), pour ne nommer que ceux-là.
Dans le communiqué de l'annonce, le festival dévoile qu'une artiste féminine surprise, adorée du public, se joindra à lui pour la soirée.
Et ce n’est que le début: d’autres têtes d’affiche d’envergure seront dévoilées au cours des prochains jours et semaines.
Les billets sont déjà en vente sur le site officiel de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le festival se tiendra du 7 au 9 août, puis du 13 au 16 août 2026.
