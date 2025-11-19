L'international de montgolfières dévoile sa première tête d’affiche internationale

C’est nul autre que Sean Paul qui fera vibrer la grande scène le 15 août 2025 à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La megastar promet une soirée explosive avec ses plus grands succès: Temperature, Get Busy, No Lie (avec Dua Lipa), Cheap Thrills (avec Sia) et Baby Boy (avec Beyoncé), pour ne nommer que ceux-là.

Dans le communiqué de l'annonce, le festival dévoile qu'une artiste féminine surprise, adorée du public, se joindra à lui pour la soirée.