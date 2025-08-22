Voici pourquoi Marie-Mai et Serge Denoncourt sont autant complices

Marie-Mai, la découverte de Serge Denoncourt

Si la chimie entre les quatre juges est forte, vous verrez que cette saison, c’est avec Serge que Marie-Mai est le plus souvent d’accord: «On est l'un pour l'autre, une découverte. Je pense que tous les deux, on souffre d'une mauvaise perception du public. Moi, le méchant grognon. Elle, la belle blonde un peu nounoune. Et ce n’est pas une blonde un peu nounounee, puis je ne suis pas juste un grognon.» Il mentionne que tous les deux bien qu’ils ne soient pas toujours d’accord se complètent.

Pour sa part, Marie-Mai envie l’aplomb que Serge peut avoir dans ses commentaires: «J'aimerais tellement pouvoir dire ça exactement. Mais moi ça ne passerait pas si je disais ça. Serge, il peut tout dire. Il a tellement une bonne façon de le dire, il n’est pas choquant pour choquer. S'il n'aime pas ça, il va dire: ‘’Je n’aime pas ça! Je n’ai pas aimé ça.’’»