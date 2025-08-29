Voici comment Marie-Josée Gauvin retrouve la flamme quand elle manque de «guts»

Toutes autres tâches connexes

Celle qu’on retrouve aussi à la barre de La gang du matin au 107,3 Rouge sait que son rôle ne se résume pas qu’à aller parler sur scène et à faire le pont entre les différents numéros. Un mandat qui va jusqu’à rassurer les candidats voire être leur ‘’grande sœur’’ à qu’ils peuvent se confier avant de se présenter devant les juges. Elle s'occupe même de les dorloter: «J'ai fourni des pommes, je les attends avec le ventilateur, je les masse: ‘’Il te manque quelque chose? Veux-tu de l’eau?’’» Énumère-t-elle en expliquant pourquoi: «Une fois qu'ils sont sur la scène, là ils sont seuls. Ils sont devant quatre juges, devant tout le public, devant la salle. Ça fait que moi, je reste vraiment avec eux. Je suis là tout au long!»

Certains participants sont assurément plus nerveux que d’autres. Marie-Josée se souvient notamment de celui-ci: «Il y a en a un, à un moment donné, je me suis rendu compte que: ‘’Je vais lui parler, puis je vais lui changer les idées parce que je pense qu'il va vomir le pauvre.’’» Elle est consciente que l’expérience reste très angoissante pour les talents et que ça fait partie de son travail de bien les entourer avant leur petit moment de gloire.