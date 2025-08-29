Voici comment Marie-Josée Gauvin retrouve la flamme quand elle manque de «guts»

Début du contenu principal.
En plein tournage de la deuxième saison de Quel Talent, l’animatrice du grand spectacle, Marie-Josée Gauvin, nous a confié l’impact de ce projet dans sa vie, alors qu'elle ne fait pas qu'animer. Son rôle va plus loin encore, puisqu'elle épaule les participants. Ces derniers ont eu une influence sur l'artiste. Voyez le moment dans la vidéo ci-dessus.
Si l’aventure Quel Talent a apporté une opportunité professionnelle incroyable à Marie-Josée Gauvin, elle lui a également donné beaucoup sur le plan personnel. Lors de notre entretien, les yeux brillants, elle explique l’apport du projet dans sa vie: «J'ai la chance de rencontrer plus de 100 talents, 100 personnes différentes et d'être vraiment nourrie par, leur audace et leur liberté.» Impressionnée par leur courage, il arrive que l’animatrice pense à eux lorsqu’elle doit foncer dans son quotidien: «J'essaie vraiment de garder leur moteur longtemps en moi pour les fois quand moi je ne l'assume pas, je ne suis pas ‘’assez''.» C’est dans ces moments d’hésitation qu’elle se rappelle ceux et celles qui affrontent la scène de l’émission: «Tsé, tu fais, wow! Il y a des gens qui ont beaucoup de créativité et de talent, mais je retiens surtout leur ‘’guts’’. Je pense qu'ils me donnent le goût d'essayer plein d'affaires.»
Celle qu’on retrouve aussi à la barre de La gang du matin au 107,3 Rouge sait que son rôle ne se résume pas qu’à aller parler sur scène et à faire le pont entre les différents numéros. Un mandat qui va jusqu’à rassurer les candidats voire être leur ‘’grande sœur’’ à qu’ils peuvent se confier avant de se présenter devant les juges. Elle s'occupe même de les dorloter: «J'ai fourni des pommes, je les attends avec le ventilateur, je les masse: ‘’Il te manque quelque chose? Veux-tu de l’eau?’’» Énumère-t-elle en expliquant pourquoi: «Une fois qu'ils sont sur la scène, là ils sont seuls. Ils sont devant quatre juges, devant tout le public, devant la salle. Ça fait que moi, je reste vraiment avec eux. Je suis là tout au long!»
Certains participants sont assurément plus nerveux que d’autres. Marie-Josée se souvient notamment de celui-ci: «Il y a en a un, à un moment donné, je me suis rendu compte que: ‘’Je vais lui parler, puis je vais lui changer les idées parce que je pense qu'il va vomir le pauvre.’’» Elle est consciente que l’expérience reste très angoissante pour les talents et que ça fait partie de son travail de bien les entourer avant leur petit moment de gloire.
Satisfaite de sa performance de l’an dernier, Marie-Josée ne prévoit pas changer sa formule d'animation: «C’est tout en continuité. Le rôle n’a pas changé. Je veux faire la même affaire.» Nous annonce-t-elle confiante avant de promettre: «Ça va être vraiment une saison incroyable.» D’ailleurs, en coulisses, des membres de la production ont pu nous confirmer que la deuxième saison sera encore meilleure que la première et que le niveau des talents est encore plus grand cette année. Ce à quoi l’animatrice du grand variété ajoute: «On a compris le ‘’pas de limite’’ de Quel Talent, qu'est-ce que c'est et vous avez vraiment la preuve!» Une phrase qui donne envie d’être au rendez-vous le 8 septembre prochain pour le coup d’envoi de cette émission grandiose sur noovo!
Vous aimerez aussi: