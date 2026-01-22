Hudson Williams et Connor Storrie de Heated Rivalry porteront la flamme olympique aux JO

Début du contenu principal.
L’engouement autour de la série Heated Rivalry, qui est disponible sur Crave, est tellement important que certains acteurs de la distribution auront la chance de se rendre aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina en février prochain.
On a appris aujourd’hui que Hudson Williams et Connor Storrie de Heated Rivalry auront la chance de porter la flamme olympique.
Rappelons que Hudson interprète Shane Hollander et Connor Ilya Rozanov dans la populaire série qui est devenue un phénomène mondial au cours des dernières semaines.
Leurs personnages sont à la fois les meilleurs joueurs de hockey au monde, des rivaux sur la glace et des jeunes amoureux qui cachent leurs vrais sentiments en public.
Est-ce que l’équipe de production de la série profitera de ce moment durant les Jeux olympiques pour tourner une prochaine scène qu’on pourra voir dans la deuxième saison de Heated Rivalry? Ça reste à confirmer…
Toutefois, on peut dire que Hudson Williams et Connor Storrie seront vraiment entourés de vrais joueurs de hockey professionnel lors de leur passage aux Jeux olympiques de Milano Cortina.
On se demande bien si les acteurs auront le temps d’aller voir des matchs de hockey…
La première saison de la série Heated Rivalry sera d’ailleurs disponible en Italie dès le 6 février prochain, soit la date de la cérémonie des Jeux olympiques.
Les acteurs de la série Heated Rivalry sont partout ces temps-ci pour faire de la promotion et des entrevues. Depuis les derniers jours, François Arnaud passe de beaux moments avec certains membres de la distribution aux États-Unis.
Il a d’ailleurs été repéré à l’aéroport avec l’un des principaux acteurs de la série: Connor Storrie qui interprète Ilya Rozanov dans Heated Rivalry.
Les deux acteurs qui brillent dans la série Heated Rivalry étaient à New York et semblaient aller prendre un vol pour une autre destination.
