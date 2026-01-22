Hudson Williams et Connor Storrie de Heated Rivalry porteront la flamme olympique aux JO

Est-ce que l’équipe de production de la série profitera de ce moment durant les Jeux olympiques pour tourner une prochaine scène qu’on pourra voir dans la deuxième saison de Heated Rivalry? Ça reste à confirmer…

Toutefois, on peut dire que Hudson Williams et Connor Storrie seront vraiment entourés de vrais joueurs de hockey professionnel lors de leur passage aux Jeux olympiques de Milano Cortina.

On se demande bien si les acteurs auront le temps d’aller voir des matchs de hockey…

La première saison de la série Heated Rivalry sera d’ailleurs disponible en Italie dès le 6 février prochain, soit la date de la cérémonie des Jeux olympiques.