Grâce à Heated Rivalry, Dumas explose les écoutes d'Une journée parfaite

Depuis son intégration à la trame sonore de la série, la chanson connaît un succès fulgurant à l’international. Sortie en 2014, la pièce a récemment franchi le cap impressionnant du million d’écoutes en un seul mois. Un bond spectaculaire, largement attribué à l’engouement autour de la série, particulièrement aux États-Unis et sur plusieurs marchés où la série est vue par des milliers de personnes.

L'agence La Tribu a souligné ce grand moment à travers une publication sur ses médias sociaux.