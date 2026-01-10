Grâce à Heated Rivalry, Dumas explose les écoutes d'Une journée parfaite

Début du contenu principal.
La série canadienne Rivalité passionnée (Heated Rivalry), véritable phénomène sur Crave en ce moment, ne fait pas seulement vibrer les fans de romance sportive: elle vient aussi de donner un second souffle à la chanson Une journée de parfaite de Dumas.
Depuis son intégration à la trame sonore de la série, la chanson connaît un succès fulgurant à l’international. Sortie en 2014, la pièce a récemment franchi le cap impressionnant du million d’écoutes en un seul mois. Un bond spectaculaire, largement attribué à l’engouement autour de la série, particulièrement aux États-Unis et sur plusieurs marchés où la série est vue par des milliers de personnes.
L'agence La Tribu a souligné ce grand moment à travers une publication sur ses médias sociaux.
Sur ses médias sociaux, le chanteur a d’ailleurs réagi avec émotion et gratitude face à cette vague d’amour pour sa musique, on sent qu'il est touché de voir Une journée parfaite voyager aussi loin, plus de dix ans après sa sortie.
Rivalité passionnée (Heated Rivalry) suit l’histoire intense et secrète de Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs étoiles de hockey rivaux sur la glace… mais irrésistiblement attirés l’un par l’autre en dehors de la patinoire.
