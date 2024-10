Hot Ones Québec: découvrez les invités prestigieux de Marc-André Grondin

«HOT ONES QUÉBEC: le plus piquant des talk-shows! 🌶 Animée par Marc-André Grondin, cette adaptation du populaire talk-show américain HOT ONES convie des personnalités à répondre à des questions tout en dégustant des sauces de plus en plus piquantes.»

Les personnalités qui ont accepté l'invitation de Marc-André Grondin sont:

La mairesse de Montréal Valérie Plante

Stéphane Rousseau

Pier-Luc Funk

Sarah-Jeanne Labrosse

Boucar Diouf

Kevin Owens

Xavier Dolan

Patrice Robitaille

Christine Morency

Christian Bégin

Rosalie Vaillancourt

Katherine Levac

Les épisodes de Hot Ones Québec seront disponibles sur la plateforme illico+. On a bien hâte de voir ça!

En attendant, vous pouvez toujours regarder les épisodes de la version américaine, qui met en vedette des célébrités comme David Beckham, Ariana Grande et Jennifer Lawrence. À voir sur YouTube.