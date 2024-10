Voyez Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin s'embrasser passionnément en voyage à la mer

En couple depuis plusieurs années, Sarah-Jeanne et Marc-André forment un duo complice et amoureux. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants: Lawrence, âgé d’un peu plus d’un an et leur fille Léo, encore toute petite puisqu’elle n’a que quelques mois. Les photos partagées par Sarah-Jeanne montrent bien l’amour et la complicité qui règnent au sein de leur famille.

Marc-André est aussi le fier papa d’une jeune fille appelée Zoé, née d'une relation précédente.

On craaaaque!