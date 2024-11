Sarah-Jeanne Labrosse confirme le début des tournages de cette série chouchou

Grâce à une vidéo sur le compte Instagram de Crave, on a pu en apprendre plus sur la bande d'amis de Bellefleur.

On a découvert que Sarah-Jeanne Labrosse était très très enceinte lors du tournage, que Marc-André Grondin a toujours des menthes dans sa poche, que Guillaume Cyr traîne ses outils sur les tournages, que Sarah-Maude Beauchesne possède la plus grosse gourde de tous et plus encore!

