Henri Picard sera la vedette dans ce nouveau film sur le hockey

Henri Picard incarne Denis Sutton, joueur dans l’équipe des Mustangs de Hamilton. Il y fera la rencontre de la jeune recrue arrogante Dean Youngblood (Ashton James) à qu’il deviendra son mentor. Or, pendant un match, Sutton sera gravement blessé par son rival Carl Racki interprété par Donald MacLean Jr. Youngblood ne manquera pas de vouloir venger son nouvel allié, mais à quel prix?

Voyez la bande-annonce ci-dessous.