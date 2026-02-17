Henri Picard sera la vedette dans ce nouveau film sur le hockey

Début du contenu principal.
En mars, on fera un bon en arrière en retrouvant le remake du film Youngblood. Sorti d’abord en 1986, le drame sportif mettait en lumière Rob Lowe, Patrick Swayze et Keanu Reeves qui réalisait alors ses débuts au cinéma. Cette fois, Henri Picard en sera la vedette aux côtés d'Ashton James.
Découvrez la bande-annonce plus bas.
Henri Picard incarne Denis Sutton, joueur dans l’équipe des Mustangs de Hamilton. Il y fera la rencontre de la jeune recrue arrogante Dean Youngblood (Ashton James) à qu’il deviendra son mentor. Or, pendant un match, Sutton sera gravement blessé par son rival Carl Racki interprété par Donald MacLean Jr. Youngblood ne manquera pas de vouloir venger son nouvel allié, mais à quel prix?
Voyez la bande-annonce ci-dessous.
Le long-métrage est réalisé par Hubert Davis. D’ailleurs, ce dernier avait récolté, en 2005, une nomination aux Oscars pour son documentaire personnel Hardwood. Ainsi, il est devenu le premier Canadien noir à être nommé à la prestigieuse cérémonie.
Yungblood: le hockey dans le sang, au cinéma dès le 6 mars.
