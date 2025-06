Cette nouvelle série avec Henri Picard est tournée à cet endroit magique, voyez les photos

La nouvelle série d'Henri Picard promet de nous faire voir des paysages à couper le souffle.

Le comédien partagera l'écran avec Camille Felton dans Surf Bay, côte Ouest, la toute première série francophone tournée en Colombie-Britannique.

Dans cette fiction pancanadienne, on suivra une héroïne forte dans une quête urgente. Les enjeux environnementaux et sociaux de notre époque y seront abordés.

En plus de Camille Felton et Henri Piard, Surf bay, côte Ouest réunira Karl Walcott, Mia Wistaff, Tony Hiu Joong Giroux, France Perras et Émilie Leclerc.