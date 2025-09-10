Henri Picard et sa douce étaient plus chics que jamais pour cette première mondiale au TIFF

Début du contenu principal.
Henri Picard était de passage à Toronto pour le Festival international du film.
Le fils de Luc Picard et d’Isabel Richer assistait à la première mondiale du film Youngblood, dans lequel il incarne Denis Sutton.
Le jeune comédien n’était pas seul pour ce grand moment. Dans une série de photos, on découvre qu’il était accompagné de son amoureuse, Mahélie Rheault.
Le couple a pris la pose dans l’ascenseur, rayonnant de complicité. Henri portait un élégant complet noir avec chemise noire, tandis que Mahélie avait osé un ensemble crème aux gros boutons, absolument superbe.
Dans Youngblood, on suit Dean (Ashton James), un jeune joueur de hockey au talent immense mais au tempérament explosif, conditionné par son père à répondre par la violence. Sa chance avec les Hamilton Mustangs pourrait être sa dernière, mais il doit composer avec des coéquipiers toxiques, un entraîneur sceptique (Shawn Doyle) et une relation naissante avec Jessie (Alexandra McDonald), la fille de ce dernier.
La sortie de Youngblood est prévue sur les écrans québécois en 2026.
