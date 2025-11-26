«Penses-tu que ça pourrait revenir en 2025, les Bougon?»: Hélène Bourgeois-Leclerc répond à la question

Début du contenu principal.
Hélène Bourgeois-Leclerc est l'invitée du balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette cette semaine.
Au cours de leur discussion, les deux femmes sont revenues sur les débuts de l'actrice à la télévision.
Grâce à son rôle de Dolorès dans Les Bougon, c'est aussi ça la vie!, Hélène Bourgois-Leclerc est devenue une vedette. Cette série, diffusée de 2004 à 2006, est rapidement devenue l'une des plus populaires du petit écran.
Chaque semaine, on suivait les aventures de cette famille à la fois problématique et attachante qui vivait en marge de la société. Le clan des Bougon magouillait sans cesse pour déjouer le système et faire de l'argent sans jamais avoir à travailler au sens propre du terme.
Lorsque Marie-Claude Barrette a demandé à Hélène Bourgeois-Leclerc si elle pensait que Les Bougon, c'est aussi ça la vie! pourraient revenir en 2025, elle lui a répondu sans détour:
«Non. Non je pense que... Eh boy. Il y a des choses qui ne se disent plus. On est en train de tomber dans une autre [époque]. Il y a une grosse droite qui s'impose, qui vient contrebalancer la grosse gauche qui s'était imposée. On est dans un ballant de "ce qui se peut et ce qui ne se peut pas, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, ce qui se pense et ce qui ne se pense pas". Je pense que les Bougon sont arrivés à un bon moment.»
Malgré qu'elle ne croit pas que la série puisse renaître de ses cendres, Hélène Bourgeois-Leclerc acquiesce lorsque Marie-Claude Barrette affirme que la série s'est inscrite dans l'imaginaire Québécois.
«Ça fait 20 ans. On est revenus 10 ans plus tard avec un film. On est revenus il y a quelques années avec un sketch pour le Bye Bye. Ça vit encore!», répond l'interprète de Dolorès.
La comédienne se dit très fière d'avoir fait partie de cette aventure et surtout, très reconnaissante. Vous pouvez voir ses confidences autour de la 12e minute de l'épisode dans la vidéo ci-dessous: