«Penses-tu que ça pourrait revenir en 2025, les Bougon?»: Hélène Bourgeois-Leclerc répond à la question

Chaque semaine, on suivait les aventures de cette famille à la fois problématique et attachante qui vivait en marge de la société. Le clan des Bougon magouillait sans cesse pour déjouer le système et faire de l'argent sans jamais avoir à travailler au sens propre du terme.

Lorsque Marie-Claude Barrette a demandé à Hélène Bourgeois-Leclerc si elle pensait que Les Bougon, c'est aussi ça la vie! pourraient revenir en 2025, elle lui a répondu sans détour:

«Non. Non je pense que... Eh boy. Il y a des choses qui ne se disent plus. On est en train de tomber dans une autre [époque]. Il y a une grosse droite qui s'impose, qui vient contrebalancer la grosse gauche qui s'était imposée. On est dans un ballant de "ce qui se peut et ce qui ne se peut pas, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, ce qui se pense et ce qui ne se pense pas". Je pense que les Bougon sont arrivés à un bon moment.»