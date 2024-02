Marc Labrèche parodie Simon Boulerice et c'est délicieux

Marc Labrèche recevait le scintillant Simon Boulerice sur le plateau de Je viens vers toi et comme a l'habitude l'émission était savoureuse. Marc en a même profité pour offrir à l'auteur, une vidéo d'archives d'un de ses ancêtres créateurs qui lui ressemble drôlement.

C'est réunis autour de l'énorme table ronde que Marc Labrèche et ses chakras, Neev, Mégan Brouillard et Matthieu Pepper recevaient le pétillant et toujours souriant Simon Boulerice.

Après avoir énuméré les multiples accomplissements de l'écrivain, Marc a confié avoir eu accès à une vidéo d'archives d'un de ses ancêtres, aussi auteur. La parodie était délicieuse. On y voyait Marc Labrèche, vêtu d'habits du 19e siècle, une plume à la main et gesticulant comme le fait si bien Simon Boulerice, expressif comme deux.