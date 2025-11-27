Frédérick Robichaud brise le silence après la finale controversée d’OD Chypre

Début du contenu principal.
Après une finale qui a beaucoup fait jaser, Frédérick Robichaud, animateur d’Occupation Double Chypre, était de passage à On va se le dire pour revenir sur la situation.
Questionné par Sébastien Diaz, il a expliqué avoir voulu préserver l’ambiance stratégique de la saison en tournant l’Heure de vérité immédiatement après l’annonce des gagnants, afin d’éviter un tournage qui s’étire.
Voici ce qu'il a expliqué sur le plateau de l'émission.
Alors que Pierre-Yves McSween mentionnait que sa conjointe, Geneviève Patterson, croyait à une décision liée au plateau et à la production, Fred Robichaud a précisé les raisons derrière ce choix.
Il a expliqué en détail que l’objectif était de régler les comptes directement à l’Heure de vérité et d’éviter que les finalistes puissent discuter avec les autres candidats avant le tournage.
«OD c'est une scène, c'est gros. Le tournage aurait fini à minuit le soir. Puis là, tu tournes l'Heure de vérité jusqu'à 7 heures le matin.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir ses explications complètes:
Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux d’Occupation Double Chypre, on découvre la réaction d’Arnaud et Lauriane à l’annonce de leur victoire.
Quelques minutes seulement après le couronnement du couple gagnant, l’équipe a enchaîné avec le tournage de l’Heure de vérité, afin de permettre aux candidats de mettre cartes sur table après une saison particulièrement intense.
L’Heure de vérité d’OD Chypre sera diffusée ce dimanche à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. On peut s’attendre à des discussions particulièrement houleuses entre les candidats.
