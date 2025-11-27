Frédérick Robichaud brise le silence après la finale controversée d’OD Chypre

Après une finale qui a beaucoup fait jaser, Frédérick Robichaud, animateur d’Occupation Double Chypre, était de passage à On va se le dire pour revenir sur la situation.

Questionné par Sébastien Diaz, il a expliqué avoir voulu préserver l’ambiance stratégique de la saison en tournant l’Heure de vérité immédiatement après l’annonce des gagnants, afin d’éviter un tournage qui s’étire.

Voici ce qu'il a expliqué sur le plateau de l'émission.