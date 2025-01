François Létourneau livre une rare confidence sur sa vie amoureuse

François Létourneau s'est confié à Marc Labrèche et ses chakras sur sa vie amoureuse. On peut dire que l'entrevue complète nous a appris beaucoup de choses qui pourraient en surprendre plus d'un.

Mardi dernier, autour de la grande table de Je viens vers toi, étaient réunis Marc Labrèche, Léane Labrèche-D'Or, Matthieu Pepper, Julie Perreault et François Létourneau, bien installé dans la chaise de l'invité.

Au cours de l'entrevue, le comédien, fort sympathique, s'est confié sur plusieurs sujets personnels et on a adoré sa transparence. À la question «quel est le plus grand sacrifice que tu as fait par amour?» François Létourneau a exprimé qu'après trente ans de vie commune avec sa conjointe, il fallait se réinventer et qu'actuellement, le couple est dans une belle période.