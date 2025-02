Mégan Brouillard nous présente ses parents

C'est aux côtés de Marc Labrèche, Matthieu Pepper, Robin-Joël Cool et l'invitée Nathalie Simard, que la chakra Mégan Brouillard a eu envie de tester une nouvelle théorie selon laquelle il faudrait demander aux gens ce qui les excite plutôt que leur demander ce qui leur arrive de nouveau.

Pour se faire, elle a décidé de convier Sylvie et François, ses parents dont elle est si proche. C'est en leur posant la question qu'on a eu droit a des moments très drôles comme quand son père s'est auto-proclamé nouveau chakra ou quand sa mère a fredonné la chanson Tourne la page de Nathalie Simard. La chimie qui unie les Brouillard est plus qu'évidente et c'est très facile de comprendre d'où Mégan tient son sens du punch.

Découvrez ce moment magique dans l'extrait ci-dessous: