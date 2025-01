En direct de l'univers célébrera cette série culte samedi prochain!

Diffusée pour la première fois il y a 20 ans, Les Invincibles a laissé une empreinte indélébile dans la culture québécoise grâce à son audace, ses personnages attachants et ses thèmes universels. Suivre Rémi, Carlos, Pierre-Antoine et Steve dans leur quête de liberté et d’exploration a captivé un public qui continue encore aujourd’hui d’en parler avec affection.

Ce spécial En direct de l'univers promet d’être une soirée à la fois émouvante, amusante et remplie de clins d’œil à cette série marquante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les nostalgiques et amateurs de télévision québécoise!

Vous aimerez aussi: