Julie Perreault s'est fait poser un sabot de Denver et l'histoire est incroyable

«Il m’est arrivé quelque chose… Moi, je porte un gros jugement sur les personnes qui ont un sabot de Denver. Parce que moi, je suis comme ‘Payez vos tickets! C’est pas compliqué!’ Un jour, je suis au centre-ville, et j’ai un sabot de Denver sur mon char. Là, je suis humiliée, mais vraiment. Ils te mettent un feuillet pour te dire où te rendre pour payer. Moi je prends ça super vite, j’ai tellement peur que quelqu’un me voit.

Je me rends à la ‘maison du sabot’, je prends l’ascenseur, et je suis avec un homme qui est super louche. Il me dit: ‘Es-tu là pour ton sabot?’ Je dis ‘Oui’. Il me dit ‘C’est moi qui te l’ai posé, ça faisait un méchant bout que j’avais envie de te pogner, tu es fichée depuis un bout, toi. Je dis ‘Ah oui? Je suis dans vos dossiers?’ Il dit ‘Oui, et là j’ai eu une grosse semaine. Je te pogne toi aujourd’hui, et la semaine passée j’ai pogné Marc Labrèche!’»

L'animateur de Je viens vers toi ne s'attendait visiblement pas à ce punch monumental!