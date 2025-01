Rémi-Pierre Paquin change de look pour En direct de l’univers, voyez le résultat

Rémi-Pierre Paquin retrouve son look d'il y a vingt ans pour une soirée bien spéciale à En direct de l'univers et ça nous replonge dans des souvenirs.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la barbe de Rémi-Pierre Paquin n'est plus et c'est pour retrouver, si on emprunte ses mots «le look avec pas de poil» de ses dernières scènes de la trilogie Les Invincibles qui sera célébrée tout en musique samedi prochain.

C'est dans une publication Instagram que nous avons pu voir un petit montage d'une photo actuelle du comédien et d'une photo tirée de la populaire série d'il y a 20 ans sur laquelle on peut le voir allongé sur ce qui semble être une table d'opération, la barbe à zéro.