François Lambert se confie sans filtre sur un moment charnière dans son couple

En partageant un article de La Presse sur le fait de faire chambre à part, François Lambert a expliqué que ce choix leur avait été bénéfique.

Voici le texte publié par la star québécoise, qui a suscité des centaines de réactions:

«Êtes-vous séparés? C’est une question qui revient souvent. Marilyn et moi, nous avons divorcé il y a quelques années. Divorcé, oui. Mais sans nous séparer comme on l’imagine habituellement. Ce matin, en lisant l’article de mon amie Maude Goyer dans La Presse, je me suis reconnu. Parce que ce qu’elle décrit, c’est exactement ce que nous vivons. Quand le sujet est arrivé entre Marilyn et moi, c’est elle qui l’a amené. La discussion a été simple. Honnête. Et étonnamment évidente. Bien sûr, au début, je me suis posé quelques questions. Est-ce qu’elle m’aime encore? Est-ce que ça veut dire qu’on va s’éloigner? Rien de dramatique. Mais comme ce n’est pas la norme, et que c’est encore très tabou, ces questions-là sont normales. Quelques années plus tard, une chose est claire : nous ne reviendrions pas en arrière. Je me couche tard. Je me lève tôt. J’aime m’endormir devant des vidéos de lions qui chassent des gnous ou d’éléphants qui traversent l’Afrique pour retrouver une source d’eau que la matriarche n’a pas oubliée depuis 25 ans… laptop ouvert sur le ventre. Marilyn, elle, se couche tôt. Elle se lève plusieurs fois par nuit. Pas de cellulaire dans la chambre. Un livre. Du calme. Pourquoi forcer quelque chose qui ne sert à rien quand, de toute façon, on dort? Ce modèle dérange. Il surprend. Il fait jaser. Quand on en parle, plusieurs trouvent ça bizarre. Rassurez-vous… il y a quelques années, moi aussi je trouvais ces gens-là bizarres. Et pourtant. Parfois, aimer quelqu’un, ce n’est pas faire comme tout le monde. C’est trouver ce qui fonctionne vraiment.»