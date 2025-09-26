François Lambert n'habite pas dans la même maison que sa conjointe, voici pourquoi

François Lambert a partagé une rare photo de lui et son amoureuse, Marilyn, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Avec la superbe photo, l'homme d'affaires explique que leur couple est atypique. Les tourtereaux n'habitent pas dans la même maison, mais ils travaillent ensemble tous les jours. Dans un long texte, François Lambert explique pourquoi ils ont choisi de ne pas vivre ensemble dès le début de leur relation.

C'est qu'il y a 7 ans, quand ils se sont rencontrés, leurs enfants avaient des âges différents. Ils n'ont pas voulu leur imposer un changement de dynamique et de cadre familial.

Voici le texte inspirant de François Lambert sur sa relation amoureuse, qu'il décrit comme un match parfait: