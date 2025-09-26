François Lambert n'habite pas dans la même maison que sa conjointe, voici pourquoi

Début du contenu principal.
François Lambert a partagé une rare photo de lui et son amoureuse, Marilyn, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Avec la superbe photo, l'homme d'affaires explique que leur couple est atypique. Les tourtereaux n'habitent pas dans la même maison, mais ils travaillent ensemble tous les jours. Dans un long texte, François Lambert explique pourquoi ils ont choisi de ne pas vivre ensemble dès le début de leur relation.
C'est qu'il y a 7 ans, quand ils se sont rencontrés, leurs enfants avaient des âges différents. Ils n'ont pas voulu leur imposer un changement de dynamique et de cadre familial.
Voici le texte inspirant de François Lambert sur sa relation amoureuse, qu'il décrit comme un match parfait:
«On n’habite pas ensemble, mais on travaille ensemble. Drôle de couple certains diront… pour nous, c’est le match parfait!
Quand on s’est rencontrés il y a 7 ans, Gaël, le fils de Marilyn, avait 4 ans et mes garçons avaient 15 et 17 ans. On n’avait pas envie de leur imposer les défis d’une famille recomposée ni le chaos qui vient avec. Alors Marilyn s’est installée à 5 minutes à pied de chez moi, ce qui nous a permis de nous voir souvent… sans forcer la cohabitation. Et il y avait toujours le chalet les fins de semaine.
Résultat? Pas de chicanes de "lave-vaisselle", pas de conflits liés aux petites tâches du quotidien.
Au même moment où notre relation commençait, on a aussi choisi de travailler ensemble. D’abord comme coordonnatrice pour mes conférences, Marilyn est vite devenue recherchiste et co-rédactrice de mon 3e livre Qu’est-ce que j’en pense. Puis on a lancé francoislambert.one… et le reste appartient à l’histoire.
Aujourd’hui, dans notre quotidien, on se complète à 100 % sur le plan professionnel. Ensemble, on atteint des sommets, et on avance toujours dans la même direction. Sur le plan personnel, on trouve des moments pour nous, on prend de belles vacances ensemble, et on partage aussi nos objectifs de santé et de bien-être.»
Ils ont l'air très heureux et sont magnifiques, tous les deux!
