C'est à s'y méprendre: François Lambert est la copie-conforme de Simon Boulerice sur cette photo!

François Lambert a partagé une photo de lui plus jeune, et la ressemblance avec l’auteur Simon Boulerice est saisissante.
L’homme d’affaires a publié ce cliché pris lors d’un voyage en République dominicaine, en 1990.
Même si la ressemblance avec Simon Boulerice est frappante, on reconnaît tout de même bien les traits de François Lambert.
Les deux hommes ont partagé une grande partie de leur passage dans la maison de Big Brother Célébrités. D’ailleurs, Simon avait eu un énorme coup de cœur pour François au fil de l’aventure.
François s'était rendu jusqu'à l'ère des champions de la populaire émission, alors que Simon Boulerice avait été évincé juste à temps pour rejoindre le jury.
La cinquième saison de Big Brother Célébrités est disponible sur Crave.
François Lambert nous a offert une belle série de photos sur ses réseaux sociaux, en partageant queleques clichés en compagnie de sa conjointe Marilyn. C'est rare qu'on peut voir le couple sur les médias sociaux.
Ils ont sorti leurs plus beaux vêtements pour assister à un événement bien spécial.
