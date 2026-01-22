François Lambert révèle qu’il ne reçoit pas de salaire de son entreprise depuis 7 ans

Installé devant sa grande maison et sa Lamborghini, il a d’abord parlé de la vente de sa compagnie de centre d’appels en 2012, le point de départ de sa richesse.

Mais le point qui nous a le plus surpris, c’est le fait qu’il ne recevait pas de salaire de son entreprise actuelle… depuis 7 ans!

Effectivement, l’homme d’affaires préfère offrir un meilleur salaire à ses employés et réinvestir l’argent afin de faire grandir sa compagnie.

Mais comment survit-il et entretient-il son mode de vie? C’est grâce à ses placements a-t-il précisé, eux qui lui permettent de vivre de façon très aisée!

Écoutez-le dans l'extrait ci-dessous.