François Lambert révèle qu’il ne reçoit pas de salaire de son entreprise depuis 7 ans

François Lambert y est allé de conseils financiers et de confidences sur la façon dont il avait bâti sa fortune, nous surprenant avec un fait très particulier concernant son entreprise.
Interviewé par un amateur d’entrepreneuriat et d’immobilier d’Esta Conference sur la rue, François Lambert y est effectivement allé de plusieurs révélations.
Installé devant sa grande maison et sa Lamborghini, il a d’abord parlé de la vente de sa compagnie de centre d’appels en 2012, le point de départ de sa richesse.
Mais le point qui nous a le plus surpris, c’est le fait qu’il ne recevait pas de salaire de son entreprise actuelle… depuis 7 ans!
Effectivement, l’homme d’affaires préfère offrir un meilleur salaire à ses employés et réinvestir l’argent afin de faire grandir sa compagnie.
Mais comment survit-il et entretient-il son mode de vie? C’est grâce à ses placements a-t-il précisé, eux qui lui permettent de vivre de façon très aisée!
Écoutez-le dans l'extrait ci-dessous.
À savoir s’il devait repartir de zéro aujourd’hui, s’il referait les choses de la même façon pour avoir la fortune qu’il a aujourd’hui, François Lambert a raconté que oui, offrant les piliers de sa philosophie: transparence, travailler fort et être proche des clients.
Des thèmes qui peuvent peut-être inspirer d’autres entrepreneurs dans leurs démarches actuelles!
