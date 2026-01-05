François Lambert participera à nouveau à cette téléréalité

Début du contenu principal.
François Lambert fera un retour remarqué à une populaire émission de téléréalité, celle qui l’a réellement fait connaître du public en 2011.
Cette semaine, l’homme d’affaires sera effectivement en vedette dans la semaine spéciale «ancien.ne.s vs recru.e.s» d’Un souper presque parfait!
Sur les réseaux sociaux, l’entrepreneur a annoncé qu’il serait de retour pour une quatrième fois (!!) à ce show qui lui a ouvert plusieurs portes.
François Lambert a d’ailleurs confié que cette émission avait changé sa carrière.
Le principe du concours culinaire cette semaine est simple: réunir des ancien.ne.s et des recru.e.s autant du côté de Big Brother Célébrités que d’Un souper presque parfait.
On aura donc autour de la table Simon Boulerice, Emy Lalune, Sinem Kara, Coco Béliveau et François Lambert.
Très hâte de découvrir le menu hors de l’ordinaire que concoctera le fan de cuisine qui réussit toujours à nous impressionner avec ses ingrédients de luxe ou ses techniques complexes.