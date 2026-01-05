François Lambert participera à nouveau à cette téléréalité

François Lambert fera un retour remarqué à une populaire émission de téléréalité, celle qui l’a réellement fait connaître du public en 2011.

Cette semaine, l’homme d’affaires sera effectivement en vedette dans la semaine spéciale «ancien.ne.s vs recru.e.s» d’Un souper presque parfait!

Sur les réseaux sociaux, l’entrepreneur a annoncé qu’il serait de retour pour une quatrième fois (!!) à ce show qui lui a ouvert plusieurs portes.

François Lambert a d’ailleurs confié que cette émission avait changé sa carrière.