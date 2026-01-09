François Lambert nous fait visiter sa maison sur le Mont-Royal

Alors que François Lambert a ouvert les portes de sa maison aux caméras, mais aussi à Coco Belliveau, Emy Lalune, Sinem Kara et Simon Boulerice, ses anciens colocataires de Big Brother Célébrités et participants de la semaine spéciale de Un souper presque parfait, l’homme d’affaires a fait faire un tour du propriétaire.

En plus de son gym et de sa cave à vin, François a dévoilé l’envers du décor de ses lives quotidiens. On peut dire qu’il est très bien équipé pour ses tournages, avec de nombreuses caméras et d'impressionnants d’outils techniques.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: