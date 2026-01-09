François Lambert nous fait visiter sa maison sur le Mont-Royal

Début du contenu principal.
François Lambert a pris part à la semaine spéciale de Un souper presque parfait version Big Brother Célébrités.
Dans une vidéo, le populaire homme d’affaires fait visiter sa maison, incluant sa luxueuse cave à vin ainsi que son gym entièrement aménagé dans le garage.
Alors que François Lambert a ouvert les portes de sa maison aux caméras, mais aussi à Coco Belliveau, Emy Lalune, Sinem Kara et Simon Boulerice, ses anciens colocataires de Big Brother Célébrités et participants de la semaine spéciale de Un souper presque parfait, l’homme d’affaires a fait faire un tour du propriétaire.
En plus de son gym et de sa cave à vin, François a dévoilé l’envers du décor de ses lives quotidiens. On peut dire qu’il est très bien équipé pour ses tournages, avec de nombreuses caméras et d'impressionnants d’outils techniques.
La magnifique maison du quartier Mont-Royal à Montréal a été découverte par François Lambert alors qu'il avait fait une crevaison en vélo, en quelques semaines, la maison était à lui.
«Je venais toujours faire du vélo sur le Mont-Royal, et j'ai eu un flat exactement devant la maison. Elle était à vendre, je l'ai regardé, j'ai eu le temps. Une semaine après, j'ai fait une offre, et deux semaines après, c'était ma maison, c'était en 2017.»
D’ailleurs, c’est ce soir à 18 h 30, sur les ondes de Noovo, que l’on pourra voir François Lambert cuisiner pour une troisième fois à Un souper presque parfait.
