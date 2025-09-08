François Lambert: «J’en ai mangé des volées sur les réseaux sociaux»

François Lambert s'est ouvert sur une rare fois sur les commentaires négatifs qu'il reçoit sur les réseaux sociaux lors de son passage au balado Un café avec Judith Fetzer.

Le célèbre homme d'affaires est revenu sur une période en particulier où il était rendu terrifié à l'idée de sortir seul... car il craignait de se faire attaquer!

C'était après son passage à l'émission Un souper presque parfait au milieu des années 2010. Les réactions étaient nombreuses après l'épisode le mettant en vedette et il avait reçu des menaces sur Facebook.

Devant tant de méchanceté, l'entrepreneur n'arrivait plus à retenir ses larmes. Voici les confidences de François Lambert, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous: