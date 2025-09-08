François Lambert: «J’en ai mangé des volées sur les réseaux sociaux»

Début du contenu principal.
François Lambert s'est ouvert sur une rare fois sur les commentaires négatifs qu'il reçoit sur les réseaux sociaux lors de son passage au balado Un café avec Judith Fetzer.
Le célèbre homme d'affaires est revenu sur une période en particulier où il était rendu terrifié à l'idée de sortir seul... car il craignait de se faire attaquer!
C'était après son passage à l'émission Un souper presque parfait au milieu des années 2010. Les réactions étaient nombreuses après l'épisode le mettant en vedette et il avait reçu des menaces sur Facebook.
Devant tant de méchanceté, l'entrepreneur n'arrivait plus à retenir ses larmes. Voici les confidences de François Lambert, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
«On me détestait royalement. [...] Je braille ma vie. Écoute, les réseaux sociaux, moi ça a duré de 2012 à 2014 que je braillais ma vie. Je me disais 'Pourquoi les gens sont si méchants que ça?' Je ne suis pas une personne méchante dans la vie .J'en ai mangé des volées sur les réseaux sociaux. J'en mange encore, mais aujourd'hui je m'en fous un peu plus. Mais j’en ai mangé des solides. Des gens qui voulaient trouver mon adresse. Il y a un moment donné, j'avais tellement peur de me faire battre en lisant les commentaires de la page d'Un souper presque parfait que je me promenais juste avec mes enfants la fin de semaine. Je me disais 'Il n'y a personne qui va attaquer quelqu'un avec des enfants de 10 et 8 ans, tu ne peux pas faire ça'. J'avais vraiment peur d'être tout seul.»
Ouf!
Heureusement, cette période d'angoisse est derrière lui. La preuve? François Lambert a ensuite participé à deux reprises à Big Brother Célébrités.
En plus de devenir ami avec plusieurs participants, il a attiré la sympathie du public avec son humour et son côté bon joueur. Vous pouvez d'ailleurs revoir la plus récente saison juste ici!
François Lambert a partagé une photo de lui plus jeune, et la ressemblance avec l’auteur Simon Boulerice est saisissante.
L’homme d’affaires a publié ce cliché pris lors d’un voyage en République dominicaine, en 1990.
Même si la ressemblance avec Simon Boulerice est frappante, on reconnaît tout de même bien les traits de François Lambert. D'ailleurs, les deux hommes ont partagé une grande partie de leur passage dans la maison de Big Brother Célébrités.
Vous aimerez aussi: