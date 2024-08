Ève-Marie Lortie et sa fille sont en deuil

Ève-Marie Lortie traverse une période difficile alors qu'elle fait face à un deuil familial...

C'est sa fille, Corinne Krusa, qui a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook au cours du week-end dernier, en partageant qu'elle venait de perdre sa grand-mère.

Les messages de soutien et d'affection ont afflué en réaction à cette publication, témoignant de la sympathie de nombreux internautes envers Corinne et sa mère, Ève-Marie. Bien que Corinne n'ait pas précisé davantage, on comprend que la grand-maman mentionnée est en fait la mère de l'animatrice.