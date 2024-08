Ingrid Falaise est en deuil

L’auteure, connue pour ses livres Le monstre et sa suite, et comédienne d'Indéfendable a également évoqué la profondeur des souvenirs qu'elle chérira pour toujours.

«Dire aurevoir à quelqu’un qu’on aime c’est souffrant.



Vendredi dernier, la gorge nouée, les larmes en cascades, nous t’avons dit aurevoir avant qu’ils te plongent dans un long sommeil.



Tranquillement, jusqu’à tôt ce matin, ton corps s’est fané et puis s’est envolé pour te libérer.



Merci Fanfan d’amour d’avoir été une maman exceptionnelle pour Cedrik et Yoan et une belle-maman le cœur sur la main. Merci pour tout l’amour d’une grand-maman envers nos enfants.



Je t’aime pour la vie.», a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux avec une émotion palpable, laissant transparaître l'importance des liens familiaux dans son cœur.

Nos plus sincères condoléances à Ingrid, son mari Cédrik et leur entourage. On vous envoie une dose massive de bonnes énergies en cette période sombre...