Nathalie Petrowski est en deuil

«André, Petrov pour ses amis et intimes, nous a quittés tout doucement le 19 juillet avant le coucher du soleil. Jusqu’à la fin, il a résisté farouchement à l’appel des ténèbres, le corps diminué et faible mais ses yeux bleus grand ouverts sur la vie. Indomptable boute-en-train à l’énergie débordante, grand rêveur devant l’éternel, homme aux mille idées à la minute, toute sa vie, Petrov a voulu être un artiste et il l’a été à sa manière en produisant une avalanche de projets de films et de livres, en inspirant ses fils musiciens et en étant le mentor d’une foule de jeunes et aspirants cinéastes dont le regretté Jean-Claude Lauzon.

Il laisse dans le deuil, sa femme Louise de Bellefeuille qui jusqu’à la fin s’est occupée de lui avec un généreux dévouement, ses enfants Nathalie, Boris, Nicolas et Ezra, leurs conjoints et conjointes, Michel, Sheila, Sarah et Julie, ses petits-enfants, Lili, Mila et Louis, son frère Lucien Petrowski, ses enfants Alexandre et Valérie et leurs enfants et son filleul Nathan.

Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu au Café-Bar de la Cinémathèque québécoise le mardi 20 août à compter de 17 h.

Pour vos dons, Petrov aurait aimé qu’ils aillent au Centre l’Élan à Magog pour la réhabilitation par la créativité.»

La famille de Nathalie Petrowski a déjà vécu une autre lourde perte en 2021, avec le décès de sa mère, Minou Petrowski.

Nous adressons nos sincères condoléances à Nathalie Petrowski et à ses proches en ces moments difficiles.

