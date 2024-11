Hélène Boudreau est en deuil

Nos pensées accompagnent Hélène et sa famille en ce moment difficile.

Une victoire judiciaire importante

Parallèlement, Hélène Boudreau a marqué un point crucial dans une bataille juridique complexe contre Rhéal Dallaire, un promoteur immobilier controversé, soupçonné de liens avec le crime organisé.

Cette semaine, un juge a autorisé une saisie avant jugement de biens appartenant à Dallaire, dans le cadre de la poursuite civile déposée par Hélène en février dernier. Elle accuse le promoteur et sa conjointe de manœuvres abusives pour l'inciter à investir dans le projet immobilier Villanova, à Lachine, et réclame justice après avoir perdu plus de 1,5 million de dollars dans cette affaire.

Selon les documents de cour, Hélène aurait versé plus de 1 million de dollars en un peu plus d’un an pour acquérir deux triplex, sans jamais signer de contrat formel. Elle aurait agi en confiance, après que Dallaire lui eut proposé de jouer le rôle de prête-nom, en raison de ses difficultés à obtenir un financement bancaire standard.

Cependant, les conditions imposées, notamment un taux d’intérêt astronomique de 18 %, ainsi que des clauses non négociables, l’auraient piégée.