STAT: voici quand commencera le procès de Steve Jolicoeur

Depuis le début de la quatrième saison de STAT, les téléspectateurs se demandent ce qu’il adviendra du procès de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré).

Radio-Canada a depuis confirmé que le début du procès sera diffusé le mardi 28 octobre. Voici ce à quoi s'attendre.

Dans le résumé de l’épisode du 28 octobre, on peut lire : «Pascal (Normand D’Amour) et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) discutent du procès de Steve qui débute le jour même.»

On y apprend également que Tristan Réhaume (Steve Gagnon) sera appelé à témoigner pour son ami.

Rappelons que Steve est accusé du meurtre de Philippe Dupéré (Patrick Labbé), commis alors qu’il était en crise de schizophrénie.

Depuis, il est détenu dans un institut psychiatrique et a reçu la visite de quelques membres du personnel de l’hôpital St-Vincent, dont Pascal St-Cyr et Jacob Faubert.

Pour ne rien manquer de ce qui s’en vient dans STAT, soyez à l’écoute d’ICI TÉLÉ les mardis à 20 h.

Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

