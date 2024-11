Émi Chicoine nous présente son papa connu sur le tapis rouge

Alain Chicoine n’est pas un inconnu dans l’univers télévisuel québécois. Producteur, réalisateur et cofondateur de KOTV, il est derrière de nombreuses émissions iconiques, des galas Les Olivier aux inoubliables Bye bye, en passant par Le cœur a ses raisons et Plan B. Depuis la fondation de KOTV en 2011, il a signé certaines des productions les plus populaires, enrichissant la télévision québécoise de projets marquants.

Pour Émi, la passion du cinéma a été transmise dès l’enfance, alors qu’elle grandissait sur les plateaux de tournage aux côtés de son père. Cette première, qui réunit à la fois son amour pour le métier et sa relation avec son père, marque un moment précieux dans la carrière de la comédienne, et dans le cœur de ceux qui suivent les Chicoine depuis leurs débuts!