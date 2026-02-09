Relâche pour Zénith, Véronique Cloutier confirme la date de retour

Début du contenu principal.
Plusieurs de nos émissions préférées sont en pause le temps des Jeux olympiques.
C’est notamment le cas de Zénith et, dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de l’émission, Véronique Cloutier a déjà confirmé la date du retour.
Pendant les deux prochaines semaines, Zénithe est en pause pour donner toute la place aux Jeux olympiques.
Toute l'équipe de l'émisison sera de retour dès le jeudi 26 février pour le début de la deuxième ronde, les duos.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Un peu plus loin dans la vidéo, l’animatrice explique que, pour l’étape des duos, les participants classés en quatrième et en cinquième position de chaque génération formeront des équipes.
«On les jumelle pour faire des duos. Duos intergénérationnels. Et après, il n'y en a qu'un seul par génération qui accède au final de génération.»
Ce qui signifie que, pour les deux semaines consacrées aux duos, nous retrouverons sur scène Michèle Richard et Francesca Gagnon pour les Boomers, Raniah et Anik Jean pour la génération X, Fabiola Nyrva Aladin et Neev pour la génération Y, ainsi que Philippe Scrive et Édouard Tremblay-Grenier pour la génération Z.
