Durant les semaines du 17 février et du 24 février, c’est un voyage par jour pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride qui sera offert.

Le voyage inclut les billets de vols (aller et retour), le séjour au Walt Disney World Resort en Floride, les billets pour les parcs thématiques et une carte-cadeau de Disney de 1000$. La durée du voyage est de 5 nuits et 6 jours.

En plus, il y aura une séance photos du Magazine Véro sur place lors du voyage et une émission de Véro et les Fantastiques sera enregistrée à Disney!

Ce concours est possible grâce à l’association entre le Magazine Véro, Rouge et Disney.