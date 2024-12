10 looks totalement WOW de Véronique Cloutier en 2024

Véronique Cloutier a toujours un style d'enfer!

La célèbre animatrice brille de mille feux, qu'elle soit vêtue d'une robe de gala ou d'un pyjama de Noël. Au cours de la dernière année, Véro nous en a mis plein la vue devant la caméra et sur les tapis rouges.

De son look rouge et blanc lors de la spéciale annuelle de La Fureur à ses tenues de luxe à Zénith, voici les 10 plus beaux looks de Véronique Cloutier en 2024: