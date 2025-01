Véro a eu droit à toute une surprise pendant les répétitions de Zénith

Véronique Cloutier est de retour à la barre de la populaire émission Zénith et elle a eu droit à une magnifique surprise pendant les répétitions.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Zénith est de retour à notre plus grand bonheur et comme les années précédentes, les réseaux sociaux de l'émission regorgent de vidéos des coulisses. Certaines pourraient même qualifier de petites pépites comme celle où on voit Véro se faire surprendre par ses collègues qui lui chantent Bonne Fête.

En effet, l'animatrice a soufflé ses 50 bougies le 31 décembre dernier et son équipe tenait à souligner ce grand événement. On a pu voir l'étonnement et la joie dans son visage quand elle a vu les immenses ballons de fête qui lui étaient destinés.