Félix-Antoine Tremblay nous donne chaud en pleine émission de radio

Félix-Antoine Tremblay nous a donné très chaud pendant l’émission La gang du matin et on peut dire que ça implique ses lèvres et celle de quelqu’un d’autre!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c’est pendant l’émission La gang du matin qu’on a pu assister à un moment très spécial entre Félix-Antoine Tremblay et sa co-animatrice Josiane Aubuchon qui nous a à la fois surpris et fait rigoler.

L’instant de romance entre les collègues s'est déroulé au moment où Benoît Gagnon faisait un décompte. On a pu voir un Félix-Antoine s’avancer d’un pas très décidé vers sa collaboratrice afin de lui donner la bise mais pas n’importe quelle bise. Le bisou de joue s'est vite transformé en bisous de bouche et on a particulièrement ri de voir Josiane Aubuchon embarquer dans l’échange passionné.

Après avoir été témoin de la scène, Benoît Gagnon a précisé aux auditeurs qu’il s’agissait d’un grand moment en studio. On a bien ri d’entendre Félix-Antoine Tremblay crier haut et fort qu’il était dorénavant «aux femmes».

Ce moment improvisé nous laisse présager que l’année 2025 s’annonce surprenante!

