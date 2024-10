Véronique Cloutier nous parle de sa relation avec ses Fantastiques

Son amour pour la radio

Pourquoi Véro aime encore faire de la radio après y avoir déjà passé une grande partie de sa carrière? La réponse est simple et même facile pour l’animatrice: elle aime encore la radio.

«C’est vraiment un médium que j’aime qui est très, très différent de la télé. Avec la radio, on sent vraiment qu’on rentre dans le quotidien des gens. On fait partie de leur routine», a-t-elle évoqué.

Véro nous a donné comme exemple que plusieurs auditeurs et auditrices savent que lorsque son émission de radio commence, ils et elles peuvent quitter le travail pour retourner à la maison en fin de journée. «On est relié aux habitudes et au quotidien des gens. Et ça, c’est vraiment le fun», a-t-elle indiqué.