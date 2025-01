Christian Marc Gendron a perdu sa mère dans des circonstances dramatiques

«Je n’avais pas faite d’annonce car je ne me sentais pas prêt mais voilà… Le 30 décembre dernier, ma maman est décédée. Elle était très malade mais son départ a été très rapide et dramatique pour ma famille. La peine que je ressens est indescriptible. J’ai fait mes 3 spectacles difficilement ce week-end mais le public et mon équipe ont été formidables. Merci! Maintenant elle est dans mon coeur pour toujours. Au revoir Maman je t’aime!»

Ce petit mot rempli d'amour a été partagé sur Twitter.

Nous envoyons nos pensées à Christian Marc Gendron et à sa famille en cette période difficile.