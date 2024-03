Finale de Zénith: la styliste de Véro a eu froid dans le dos

La styliste de Véronique Cloutier, Chanelle Riopel, a eu une bonne frousse cette semaine à l'aube de la finale de Zénith!

Imaginez un peu, vous êtes en charge de trouver les tenues des finalistes pour une émission adorée du public et diffusée en direct. Vous commandez des robes pour la grande finale... et elles n'arrivent pas à temps. C'est ce qui a failli arriver à Chanelle Riopel! Déterminée, elle a fait des pieds et des mains pour tenter de régler la situation et elle a aussi à recevoir les vêtements... 24 heures avant la diffusion de Zénith!

Voici l'anecdote de la styliste de Véronique Cloutier concernant cette catastrophe vestimentaire évitée de justesse: