Mahée Paiement donne tout à Zénith dans une robe plus grande que nature

Mahée Paiement a conquis le public avec sa performance captivante, mais ce qui a également retenu l'attention, c'est son look scénique époustouflant.

Pour cette occasion spéciale, elle a choisi de porter une longue robe d'un pourpre riche et profond, qui a immédiatement attiré tous les regards. La tenue était ornée de manches volumineuses et de détails de boutons, ajoutant une touche dramatique à son apparence.

L'effet brillant de la robe a créé un jeu de lumière éblouissant, mettant en valeur sa présence sur scène.