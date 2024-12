Richard Turcotte est en deuil de son père

Quelques jours plus tard, la famille annonçait le départ de Clément après une longue maladie.

Dans l’avis nécrologique publié, les proches de Clément l’ont décrit comme un pilier de leur famille, une source inépuisable de bienveillance et d’amour. Sa lumière et son affection, qui ont marqué la vie de tous ceux qui l’ont connu, laissent aujourd’hui un vide immense.

Clément Turcotte laisse dans le deuil son épouse Alice Héon, avec qui il a partagé de nombreuses années de bonheur, ainsi que ses trois fils: Daniel (Caroline Cressens), Denis (Julie Robindaine) et Richard (Josée Sigouin). Il était également le grand-papa adoré de huit petits-enfants – Lydia, Jonathan, Kassandra, Antoine, David, Anthony, Raphael et Juliette – et l’arrière-grand-papa attendri de la petite Mikaela.

En ces moments difficiles, toute l’équipe d'Envedette offre ses plus sincères condoléances à Richard Turcotte et à sa famille.

