Charlotte Cardin ne ressemble plus à ça

La couleur lui va à ravir. Elle nous rappelle la jeune Charlotte que nous avons adoré voir et entendre à l’émission La voix en 2013.

Après onze années de balayage doré, la voici de retour dans le clan des brunettes. La belle qui a toujours eu un look très naturel a choisi un brun similaire à sa vraie couleur et on peut dire que c’est le brun parfait. On en a déduit, après avoir vu la vidéo, que la star est aussi très heureuse de sa nouvelle tête si on se fie à son air enthousiaste! On adore les transformations capillaires!