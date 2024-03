Marie-Mai a maintenant les cheveux courts!

Évidemment, la nouvelle tête ensoleillée de l'animatrice de Big Brother Célébrités n'a pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux!

Marie-Mai porte maintenant le carré «bob»!

«Big chop✂️✂️✂️ @mariemaireal Coup de tête de dernière minute littéralement avant le début de l’enregistrement!!!😅

Haircolor/Haircut/Hairstyle by me using @kerastase_official

Makeup @nico_blanchet_makeup

#bob #bobhaircut #wetlook», dévoile le coiffeur de stars sur Instagram.

Vous aimez?! Ça lui va à merveille!