Charlotte Cardin triomphe à l'ADISQ: Une artiste québécoise au rayonnement mondial

C’est avec humilité qu’elle remercie son public québécois, qui l’a soutenue depuis ses débuts à Montréal.

«J'ai toujours eu le désir de partager ma musique avec le plus grand nombre de personnes. Évidemment, tout a commencé chez moi, à la maison. J'ai fait mes débuts en jouant à Montréal, en construisant un public fidèle au Québec, qui reste encore aujourd'hui mon auditoire le plus loyal et le plus présent à chaque nouvelle annonce. C'est un public qui occupe une place spéciale dans mon cœur, peu importe où je suis dans le monde. Depuis tout jeune, j'ai rêvé de faire voyager ma musique partout, sans me soucier des frontières», affirme-t-elle. Ce lien indéfectible avec ses fans locaux reste pour elle un ancrage essentiel, même alors que sa musique traverse les océans.