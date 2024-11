Charlotte Cardin célèbre son 30e anniversaire en grand

La chanteuse a aussi publié une photo pour souligner son 30e anniversaire et bon nombre de personnalités connues comme Philippe Fehmiu, David Damours, Billie Dupage, le groupe Milky Chance et Anne-Marie Withenshaw ont profité de l’occasion pour lui souhaiter bonne fête.

Cette semaine, en plus de sa fête, Charlotte lançait la reprise en duo de la chanson Ensemble de son conjoint Aliocha Schneider. Chanson qui lui va à merveilles et qui est très émouvante surtout quand on pense que les amoureux se connaissent depuis 12 ans et qu’il s’agit de leur premier duo.

On souhaite à Charlotte Cardin une année à la hauteur de ses attentes et surtout beaucoup d’amour.

Vous aimerez aussi: