Charlotte Cardin partage une vidéo de sa rencontre avec Aliocha Schneider et on fond

«How it started VS how it’s going 😭

La première video date d’il y a 12 ans, la toute première fois qu’Alio et moi nous sommes rencontrés. Et demain, on sort notre premier vrai duo. “Ensemble”, version ensemble, sera dispo partout à minuit.»

Ils sont tellement cutes, tous les deux!

Tel que mentionné par Charlotte Cardin, leur collaboration Ensemble sortira le 8 novembre 2024 à minuit et on vous invite à l'écouter sur toutes les plateformes de musique en continu!